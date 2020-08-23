تطبيق الإجراءات الاحترازية في توزيع المقررات الدراسية بالطائف

المواطن - واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة بمدارس المحافظة توزيع المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442ھ .

آلية توزيع المقررات الدراسية

وقال المتحدث الرسمي لإدارة التعليم في محافظة الطائف عواض الخديدي: إن المدارس وبمتابعة من المدير العام لتعليم الطائف طلال بن مبارك اللهيبي قد بدأت منذ الأسبوع الماضي بتنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية في جميع مدارس البنين والبنات، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من خلال آلية محددة طبقتها المدارس لضمان وصول المقررات الدراسية في حينها .





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