تعادل الأهلي والاتحاد بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الأهلي والاتحاد:

وتُقام مباراة الأهلي والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة “إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ ديربي الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن المهاجم السوري عمر السومة من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30، بعدما هز شباك الاتحاد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن السومة من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30، بعد متابعته لتسديدة عبدالرحمن غريب التي أبعدها حارس الاتحاد، لتصل إليه ويهز الشباك، ليمنح الراقي التقدم مبكرًا.

وضغط العميد بعد هدف السومة، ونجح عبدالإله المالكي في تسجيل التعادل عند الدقيقة 41 من تسديدة صاروخية، بعد هجمة مميزة بدأها النجم فهد المولد، لينتهي الشوط الأول من ديربي جدة بنتيجة 1/ 1.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وقبل ديربي الرياض اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع العميد بالمركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

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