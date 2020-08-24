تعادل محبط لـ الشباب وأبها في دوري محمد بن سلمان

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب وأبها ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.
🎥 هدددف! 🕜 د12’
⚽️ دانيلو أسبيريا يسجل الهدف الأول لـ #الشباب#الشباب_أبها#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/RjqreQls2r
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 24, 2020
الشباب وأبها:
وبدأت مباراة اليوم التي أُقيمت على ملعب نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، وتمكن المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 12 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.
وضغط الفريقان بعد هدف أسبريا أملًا في هز الشباك مجددًا، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب وأبها بتقدم الليوث بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
🎥 هدددف! 🕜 د67’
⚽️ سعد بقير يسجل الهدف الأول لـ #أبها "ركلة جزاء"#الشباب_أبها#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/hNC5fDvdcF
— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) August 24, 2020
واستمرت محاولات الفريقين مع بداية أحداث الشوط الثاني، وحصل الفريق الأبهاوي على ركلة جزاء سددها النجم التونسي سعد بقير بنجاح، ليمنح فريقه التعادل عند الدقيقة 67.
وحاول اللاعبون تسجيل هدف جديد وخطف الثلاث نقاط، إلا أن محاولات الفريقين لم تنجح، ليخيم التعادل الإيجابي على مباراة الشباب وأبها ويكتفي كل منهما بالحصول على نقطة واحدة.
دوري محمد بن سلمان:
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيده أبها إلى 34 نقطة في المركز التاسع.