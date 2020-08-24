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تعادل محبط لـ الشباب وأبها في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الـ27

تعادل محبط لـ الشباب وأبها في دوري محمد بن سلمان

2020/08/24
الساعة 9:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعادل محبط لـ الشباب وأبها في دوري محمد بن سلمان جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل
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1 الشباب وأبها:
1.1 دوري محمد بن سلمان:

انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب وأبها ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

 

الشباب وأبها:

وبدأت مباراة اليوم التي أُقيمت على ملعب نادي الشباب في الرياض بشكل سريع، وتمكن المهاجم الكولومبي دانيلو أسبريا من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 12 من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وضغط الفريقان بعد هدف أسبريا أملًا في هز الشباك مجددًا، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب وأبها بتقدم الليوث بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

 

واستمرت محاولات الفريقين مع بداية أحداث الشوط الثاني، وحصل الفريق الأبهاوي على ركلة جزاء سددها النجم التونسي سعد بقير بنجاح، ليمنح فريقه التعادل عند الدقيقة 67.

وحاول اللاعبون تسجيل هدف جديد وخطف الثلاث نقاط، إلا أن محاولات الفريقين لم تنجح، ليخيم التعادل الإيجابي على مباراة الشباب وأبها ويكتفي كل منهما بالحصول على نقطة واحدة.

دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 39 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيده أبها إلى 34 نقطة في المركز التاسع.

الشباب ضد أبها
جانب من المباراة

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