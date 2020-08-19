تعذر حضور يوسف بلايلي لـ جدة والأهلي يتوعد بهذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

تعذر حضور اللاعب الجزائري يوسف بلايلي إلى مقر النادي الأهلي في جدة، اليوم الأربعاء، وذلك وفق البيان الذي نشره النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” منذ قليل.

وجاء البيان كالتالي: “تعذر حضور محترف الفريق الكروي الأول الجزائري يوسف بلايلي، إثر تخلفه عن الحضور لموعد رحلة عودته إلى جدة، يأتي ذلك بالرغم من تأمين طائرة خاصة والحصول على كافة الموافقات النظامية من كافة الجهات ذات العلاقة لنقله من الجزائر إلى جدة رفقة لاعب من نادي الشباب وإداري من نادي الوشم”.

الأهلي يرد على تأخر يوسف بلايلي:

وأضاف بيان الأهلي: “أكدت إدارة النادي الأهلي أنها ستتخذ كافة الإجراءات الانضباطية والنظامية اللازمة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة”.

وكان اسم يوسف بلايلي تردد بقوة للرحيل عن صفوف الأهلي والعودة لـ الترجي الرياضي التونسي أو الانتقال لنادي الدحيل القطري.

السومة يعود لتدريبات الأهلي:

وفي وقت سابق، شارك المهاجم السوري عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، مساء أمس الثلاثاء.

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن السومة والعويس شاركا في الحصة التدريبية استعدادًا لمباراة الهلال المقبلة، وذلك بعد غيابهما عن التدريبات خلال اليومين الماضيين.

وغاب السومة عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليومين الماضيين؛ نظرًا لشعوره بآلام في الجهاز الهضمي، فيما غاب العويس لتواجده في الرياض بعد حصوله على إذن من رئيس النادي.





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