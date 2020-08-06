تعليق الشمراني المثير عن النصر بعد خسارته

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي والناقد الرياضي أحمد الشمراني على سخرية البعض من خسارة النصر برباعية مقابل هدف ضد الهلال، وذلك أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020.

وكتب أحمد الشمراني عبر حسابه في “تويتر” : “النصر كبير، ولن تهزه عبارات الشتامين، ولن تنال منه سخرية المتعصبين، خسر جولة وكسب جولات، وخرج من الملعب منتصب القامة يمشي”.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة النصر اليوم الخميس برئاسة صفوان السويكت بيانًا ناريًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم ردًا على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها العالمي ضد الهلال أمس الأربعاء برباعية مقابل هدف بالجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بيان ناري من النصر بعد الخسارة من الهلال

وجاء نص البيان كالتالي: “إلحاقًا لبيان نادي النصر الأول المتعلق بالأخطاء في عدالة المنافسة ونزاهتها، وكذلك في ظل وجود أخطاء التحكيم والمدعوم بالأسانيد والملاحظات على رئيس لجنة الحكام عن تطوير منظومة عمل الحكام وأخطاء التحكيم في شهر أكتوبر 2019م والذي قد تنبأ بعدم كفاءة العاملين في تقنية VAR والفشل الملحوظ في إحضار نخبة حكام العالم رغم توفر متطلبات النجاح من دعم وتهديدها لعدالة المنافسة وميزان العدالة، على الرغم من وجود دعم مالي ومعنوي من أصحاب القرار”.

وأضاف البيان: “وإلحاقًا لخطاب نادي النصر الأول حول عدالة المنافسة وتطور لعبة كرة القدم الموجه لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن الملاحظات وهو ما كان غائبًا وبوضوح من الطاقم التحكيمي في مباراة النصر مع الهلال الأخيرة وخصوصًا حكام تقنية VAR، كما أن النصر سبق له وأن طالب بإعفاء رئيس لجنة الحُكام”.

النصر يُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية وتابع بيان النصر: “ووفقًا لما سبق، فإن النصر يُطالب بعد عدم الاهتمام بإعفاء رئيس لجنة الحُكام، بـ الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهذه الدعوة يكفلها النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم بموجب أحكام المادة رقم 29، والتصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية لإعفاء رئيس لجنة الحكام”.



