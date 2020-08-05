تعليق الهريفي المثير بعد تعادل النصر والهلال بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

أثار فهد الهريفي، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، الجدل وذلك بعد نهاية الشوط الأول من ديربي النصر والهلال بالتعادل بنتيجة 1- 1 ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكتب الهريفي عبر حسابه في “تويتر”: “معقولة، في هذا العصر ومع الفار ومسك ولا فيها شيء، لكن خذها بوووم”.

ونشر الهريفي صورة لمسك كارلوس إدواردو لاعب الهلال لقميص المدافع عمر هوساوي لاعب النصر، ولم يحتسبها الحكم ركلة جزاء، وذلك بعد أن عاد لتقنية VAR.

وأنهى نادي الهلال الشوط الأول من ديربي الرياض أمام النصر بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الشوط الأول بأداء هادئ من قبل الفريقين مع وجود أفضلية هلالية، حيث سنحت فرصتان محققتان للفريق الهلالي لتسجيل الهدف الأول.

جيوفنكو يفتتح التسجيل في ديربي النصر والهلال:

ونجح النجم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في إحراز الهدف الأول للفريق الهلالي بالدقيقة الخامسة والثلاثين ليعتقد الجميع أن الشوط الأول في طريقه للنهاية معلنًا تقدم الهلال.

ولكن كان لـ سلطان الغنام، ظهير أيمن النصر، رأي آخر، حيث سدد كرة صاروخية عجز الحارس عبدالله المعيوف حارس الهلال عن صدها لتُصبح النتيجة 1- 1 بين الفريقين عند حلول الدقيقة السابعة والأربعين.

وانطلق ديربي النصر والهلال اليوم على ملعب “الملك فهد الدولي” في الرياض في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

تشكيلة ديربي النصر والهلال:

وجاءت التشكيلة الرسمية لنادي النصر مكونة من: “جونز، سلطان الغنام، عمر هوساوي، العمري، عبدالرحمن العبيد، بيتروس، عبدالله الخيبري، يحيى الشهري، جوليانو، أمرابط، حمدالله”.

بينما كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال عن تشكيلة أزرق العاصمة التي جاءت مكونة من: “عبدالله المعيوف، علي البليهي، جانج هيون سو، البريك، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، جيوفنكو، إدواردو، سالم الدوسري، بافيتيمبي غوميز”.



