تعليق تداول سهم سلامة للتأمين لعدم إفصاحها عن نتائجها المالية

1. تعليق تداول سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأربعاء 07/01/1442 هـ الموافق 26/08/2020م.

2. يستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس 08/01/1442 هـ الموافق 27/08/2020 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 07/02/1442 الموافق 24/09/2020 م.

3. في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 10/02/1442 الموافق 27/09/2020 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.