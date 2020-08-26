تعليق تداول سهم سلامة للتأمين لعدم إفصاحها عن نتائجها المالية

المواطن - الرياض
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قررت السوق المالية تداول تعليق سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني لمدة جلسة واحدة وإنذارها بإجراءات أكثر شدة حال عدم الإفصاح عن بياناتها المالية.
سبب تعليق سهم سلامة للتأمين
وقالت السوق المالية في بيان لها إنه نظراً لعدم التزام شركة سلامة للتأمين التعاوني بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثاني 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن اتخاذ الإجراءات الآتية:
3 إجراءات رسمية
1. تعليق تداول سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأربعاء 07/01/1442 هـ الموافق 26/08/2020م.
2. يستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس 08/01/1442 هـ الموافق 27/08/2020 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 07/02/1442 الموافق 24/09/2020 م.
3. في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 10/02/1442 الموافق 27/09/2020 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.
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