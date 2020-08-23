تعليق فهد الهريفي حول تعمّد مهاجمته لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

رد فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، على تغريدة وجهها له أحد مشجعي نادي الهلال، حول حقيقة تعمده مهاجمة أزرق العاصمة بالفترة الأخيرة.

وكان المشجع الهلالي قال في “تويتر” : “فهد الهريفي وموسى مرزوق، وسعيد العويران وفؤاد أنور وعلاء الكويكبي ومحمد عبدالجواد، كل هؤلاء لاعبون سابقون يُهاجمون الهلال بضراوة، هل هي مصادفة، أم أنها غير ذلك؟!”.

جيل لا يحب الظلم

وجاء الرد سريعًا من الهريفي قائلًا: “بكل تأكيد لأنهم رجال أحرار لا يحبون الظلم، والجميل فيهم وهو ما يدل على صدقهم، أنهم من أجيال متفاوتة ويتفقون على الظلم، معقولة يكذبون ؟!، لا أعتقد”.

فهد الهريفي يُعلّق وياسر القحطاني يخرج بـ فيديو

وفي السياق ذاته، حرص ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، على توجيه رسالة نارية لبعض المغردين والإعلاميين المنتمين للفريق الهلالي، وذلك بعد هجومهم على لاعبي أزرق العاصمة عقب الخسارة من الأهلي بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وظهر القحطاني متحدثًا خلال مقطع فيديو نُشر عبر حسابه في Snap Chat قائلًا: “البعض يقول إنه داعم لـ الهلال ويهمه مصلحة الفريق، لو أنت بالفعل هذا الشخص، يجب عليك دعم اللاعبين وتقول لهم إنهم ما كانوا في يومهم، الوصول للاعبين أصبح سهلًا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن كل لاعب يملك هاتفًا نقالًا”.

وأضاف ياسر القحطاني: ” من يُصفّي حساباته مع لاعبي الهلال، ويقول إنه خائف عليهم وعلى الفريق، للأسف لا نريدك، نُريد دعم اللاعبين فقط”.





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