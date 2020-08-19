تعليق مثير من البكيري بعد تعادل الاتحاد المُخيب

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري رسالة نارية للاعبي نادي الاتحاد، وذلك بعد التعادل المخيب اليوم الأربعاء ضد الفيصلي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب البكيري عبر حسابه في “تويتر”: “نعم كان الفوز ونقاطه غاية في الأهمية، وأيضًا الخروج بالتعادل خطوة بطيئة للأمام”.

وأضاف البكيري: “لكن نقطة من فك أحد أفضل فرق الدوري فنيًّا، خير من الخسارة في صراع الخطوة بخطوة الخانق في لعبة كراسي الهبوط”.

وتابع البكيري: “أما ما تبقى (فيحاء وفتح) فلن يُقبل عذر أو مبرر، قاتلوا برجولة”.

وبدأ الفيصلي المباراة ضاغطًا بقوة، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن فريق الفيصلي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الهولندي يوسف الجبلي بالدقيقة الرابعة والأربعين.

الشوط الأول من مباراة الفيصلي والاتحاد: وانتهى الشوط الأول من مباراة الفيصلي والاتحاد، بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، من المباراة كثف نادي الاتحاد من محاولاته الهجومية، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول حتى تمكن اللاعب حمدان الشمراني من إحراز هدف التعادل للاتحاد بالدقيقة السادسة والستين. ولم تتغير نتيجة المباراة، حتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وأصبح رصيد الاتحاد بعد التعادل 27 نقطة، في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد الفيصلي 42 نقطة في المركز الرابع.

الاتحاد يهزم الاتفاق بصعوبة:

وكان نادي الاتحاد، تمكن من الفوز على فريق الاتفاق يوم الجمعة الماضية بالجولة الـ25 بهدف دون رد سجله اللاعب فهد المولد من ركلة جزاء.

ويسعى الاتحاد للفوز في المباريات الأربعة المتبقية وذلك من أجل ضمان البقاء في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجاري.

جدير بالذكر أن أنمار الحائلي رئيس الاتحاد حرص على دعم لاعبي العميد، وذلك قبل انطلاق مباراة الفيصلي.





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