تعليق وليد الفراج بعد بيان النيابة بشأن التعصب بالوسط الرياضي

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج في حلقة اليوم الجمعة من برنامج “الدوري مع وليد” على بيان النيابة العامة التي وجهت اليوم بالقبض على أشخاص نشروا الكراهية والتعصب في الوسط الرياضي.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: صدر بيان من النيابة العامة بعد ما حدث في #ديربي_الرياض .. لا يوجد فريق يفوز على طول.. لا تصل إلى أن تشكك في المؤسسات الرياضية واتهامات فساد بسبب خسارة.. هذا تحريض علني على المنظومة الرياضية في الممكة كلها.. يجب أن نهدأ.#SBC pic.twitter.com/byPwZmXfkT — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) August 7, 2020

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم بالبرنامج: “النيابة أصدرت البيان بعد ما حدث في ديربي الرياض، لا يُوجد فريق يفوز على طول أو يخسر على طول، لا يجب أن تصل الأمور إلى التشكيك في المؤسسات الرياضية واتهامات فساد بسبب الخسارة، وهذا تحريض علني على المنظومة الرياضية في المملكة كلها، يجب أن نهدأ”.

وأضاف الفراج: “بعض المباريات الحساسة، تشهد حماسًا كبيرًا من جمهور الفرق المتنافسة، خاصة إن كانت هذه المباريات تُحدد مصير البطولة للفرق، وليس من المعقول عند خسارة فريقك المفضل تتجاهل سوء الأداء البدني والفني من اللاعبين، وتذهب لتُلقي بالتهم والتشكيك في المؤسسات الرياضية وفي التحكيم وفي وزير الرياضة”.

ليس من حق المشجعين التطاول والتجاوز:

وتابع الفراج: “حكم ديربي الرياض الأخير كان لا يليق بالمباراة، هذا أمر صحيح ولكن ليس من حق أي مشجع أن يتجاوز ويتطاول ويتهم الجميع بالفساد لمجرد أن فريقه المفضل خسر”.

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة، أكد أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد في النيابة العامة بشأن قيام أشخاص بنشر محتوى معلوماتي عبر حساباتهم في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ينطوي على إثارة التعصب الرياضي ونشر روح الكراهية في الوسط الرياضي وزعزعة الثقة في عدالة ونزاهة الهيئات الرياضية ومسؤوليها، فقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بتحريك الدعوى الجزائية العامة استنادًا لما تقتضيه المصلحة العامة وعملًا بالمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة وجهت بمباشرة إجراءات الاستدلال وفقًا للمواد (24، 27، 28) من ذات النظام، والقبض على المتهمين بعد التحقق من صحة المحتوى المعلوماتي ونسبته لهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

النيابة تُطالب الجميع بالتحلي بروح الاعتدال والوسطية في الميول:

وأشار المصدر إلى أن النيابة تهيب في هذا الصدد بالجميع، التحلي بروح الوسطية والاعتدال في الميول الرياضي، ونبذ التعصب الرياضي المقيت المنطوي على الإساءة للآخرين أو البذاءة اللفظية أو ما من شأنه المساس بنزاهة وعدالة الهيئات الرياضية.

وشدد المصدر أنه سيتم تطبيق الأنظمة بكل حزم على المتجاوزين لحدود الآداب العامة والساعين إلى إثارة البلبلة، بين أفراد المجتمع، من دون تثبت أو رجوع للمصادر الرسمية.



