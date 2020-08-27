تعليق وليد الفراج بعد تعيين كيال مشرفًا لـ كرة القدم بـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تعيين طارق كيال مشرفًا عامًا على كرة القدم بالأهلي اليوم الخميس.

رسالة وليد الفراج لـ كيال

وكتب الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “كل التوفيق للزميل العزيز الكابتن طارق كيال في مهمته الصعبة المقبلة كمشرف عام على لعبة كرة القدم بالنادي الأهلي، أبو راكان رجل قيادي حازم وسيعطي عشقه خلاصة الخبرة، راح نفتقدك كثيرًا في الدوري مع وليد”.

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن إدارة النادي عينت كيال مشرفًا على كرة القدم بالنادي، مع تعيين عضو مجلس الإدارة ياسر علاقي مشرفًا على الألعاب المختلفة بالنادي.

من ناحية أخرى، طلب عمر السومة الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مما أدى إلى تكاثر الأقاويل حول وجود نية لدى فريقي الهلال والنصر للتحرك والتعاقد مع المهاجم السوري بفترة الانتقالات الشتوية. عمر السومة يرغب في مغادرة الأهلي وذكر برنامج “الدوري مع وليد” الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج أمس الأربعاء أن المهاجم السوري يرغب وبقوة في مغادرة الأهلي في شتاء 2021، وذلك لخوض تجربة احترافية جديدة في مكان آخر. ولن يكون اللاعب السوري مفيدًا لـ الهلال والنصر، خاصة أن الهلال يعتمد على مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، كذلك يعتمد النصر على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مما يعني أن فرصة تواجد مهاجم الأهلي في كبيري الرياض صعبة للغاية. وفي هذا السياق تحدث الإعلامي محمد الخميس في إذاعة يو إف إم قائلًا بأن وجود غوميز وحمدالله في الهلال والنصر على الترتيب، يعني أن السومة لن يكون موجودًا في كبيري الرياض، مضيفًا أنه من الصعب أيضًا عليه الانتقال لنادي الاتحاد، بعد الفترة التي قضاها بالأهلي.





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