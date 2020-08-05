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تعليم الرياض يعلن موعد تسليم الكتب للمدارس المتوسطة والثانوية

تعليم الرياض يعلن موعد تسليم الكتب للمدارس المتوسطة والثانوية

2020/08/05
الساعة 11:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعليم الرياض يعلن موعد تسليم الكتب للمدارس المتوسطة والثانوية
المواطن - الرياض

أعلنت إدارة تعليم الرياض، أنه تم الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية استعدادًا للعام الجديد.

وقالت إدارة تعليم الرياض، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بمتابعة من مدير عام التعليم، واستعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد أنهى تعليم الرياض تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس الابتدائية الحكومية.

وأضافت إدارة التعليم بالرياض أنها ستبدأ الأسبوع القادم خطة التوزيع على جميع المدارس المتوسطة ثم الثانوية، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.




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