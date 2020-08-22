تعيين سالم التوم رئيسًا للجنة إزالة التعديات بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة
أصدر أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، قرارًا بتعيين د. عيد بن سالم التوم، رئيسًا للجنة الرئيسية لإزالة التعديات بالمنطقة، إضافة إلى عمله وكيلًا للشؤون الأمنية في إمارة المدينة.
ويهدف القرار إلى:
- رفع تمثيل وكفاءة عمل اللجنة.
- تكثيف الرصد والمتابعة للتعديات على الأراضي الحكومية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التعديات بالإزالة الفورية أولًا بأول وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
الله يوفقه ويعينه علي حمل الامانه والمسؤليه اتمنا ان يكون هذا التغيير في جميع المناطق علي مستوي المملكه ومحاسبه الاشخاص الغير قادرين علي انجاز مهامهم بكل اخلاص وامانه التعديات اكيد كثيره في جميع مدن المملكه السؤال اين المراقبين اعتقد انه موظف حكومي المراقب وعمله يتطلب إنجازه وليس ينتظر من المواطن حتي يبلغ نامل الجد والاجتهاد في مراقبه التعديات علي الاراضي الحكوميه وعدم التساهل والاستعانه بمتعاونين اذا كان هناك نقص في عدد المراقبين لان فيه ناس والله مايملك ارض وانا واحد منهم لم يسبق لي ان حصلت علي منحه ارض حتي الاسكان لم نحصل علي شي منها وعلي ذلك لم ولن… قراءة المزيد ..