تعيين سالم التوم رئيسًا للجنة إزالة التعديات بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

أصدر أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، قرارًا بتعيين د. عيد بن سالم التوم، رئيسًا للجنة الرئيسية لإزالة التعديات بالمنطقة، إضافة إلى عمله وكيلًا للشؤون الأمنية في إمارة المدينة.

ويهدف القرار إلى:

رفع تمثيل وكفاءة عمل اللجنة.

تكثيف الرصد والمتابعة للتعديات على الأراضي الحكومية.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التعديات بالإزالة الفورية أولًا بأول وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.





شارك الخبر