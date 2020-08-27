تعيين طارق كيال مشرفًا لـ كرة القدم بـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي اليوم الخميس عن تعيين طارق كيال، مشرفًا عامًا على كرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ الراقي عبر “تويتر” أن إدارة النادي عينت كيال مشرفًا على كرة القدم بالنادي، مع تعيين عضو مجلس الإدارة ياسر علاقي مشرفًا على الألعاب المختلفة بالنادي.

من ناحية أخرى، طلب عمر السومة الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مما أدى إلى تكاثر الأقاويل حول وجود نية لدى فريقي الهلال والنصر للتحرك والتعاقد مع المهاجم السوري بفترة الانتقالات الشتوية.

السومة يطلب مغادرة الأهلي

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” أمس الأربعاء أن المهاجم السوري يرغب وبقوة في مغادرة الأهلي في شتاء 2021، وذلك لخوض تجربة احترافية جديدة في مكان آخر.

ولن يكون اللاعب السوري مفيدًا لـ الهلال والنصر، خاصة أن الهلال يعتمد على مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز، كذلك يعتمد النصر على مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مما يعني أن فرصة تواجد مهاجم الأهلي في كبيري الرياض صعبة للغاية.

وجود غوميز وحمدالله يمنع انتقال السومة لـ كبيري الرياض

وفي هذا السياق تحدث الإعلامي محمد الخميس في إذاعة يو إف إم قائلًا بأن وجود غوميز وحمدالله في الهلال والنصر على الترتيب، يعني أن السومة لن يكون موجودًا في كبيري الرياض، مضيفًا أنه من الصعب أيضًا عليه الانتقال لنادي الاتحاد، بعد الفترة التي قضاها بالأهلي.

وتابع الإعلامي محمد الخميس قائلًا إن البوادر حاليًا لا تُبشر بالخير، وستُجبر السومة على الرحيل لفريق بطولات حتى ولو جلس على دكة الاحتياط، وذلك قبل اعتزاله كرة القدم.





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