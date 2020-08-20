تعيين عيسى المحياني يُعيد الأمل في المدرب السعودي

المواطن - محمد سمعه

أشاد الجمهور الرياضي بقرار نادي الوحدة، وهو تعيين المدرب الوطني عيسى المحياني لإدارة باقي مباريات الفريق الوحداوي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي 2019/ 2020.

وذكر الجمهور الرياضي أن تعيين عيسى المحياني مدربًا لـ الوحدة يُعيد الأمل والثقة في المدرب السعودي لإدارة الفرق والمباريات القوية بالدوري، بعد تجربة نادي الاتفاق بتعيين المدرب الوطني خالد العطوي.

رسالة الجماهير لـ عيسى المحياني:

وتمنت الجماهير، التوفيق لـ عيسي المحياني، مع قيادة فريق الوحدة لمقعد آسيوي مؤهل لـ دوري أبطال آسيا بموسم 2020/ 2021.

يذكر أن نادي الوحدة يحتل حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان برصيد 40 نقطة، كما أن الوحدة يستعد اليوم لمواجهة فريق العدالة في الجولة السادسة والعشرين.

وأعلن نادي الوحدة، أول أمس الثلاثاء، عن إنهاء التعاقد مع المدرب الأوروغوياني، وذلك بعد توافق الطرفان على فسخ العقد بينهما بصفة ودية.

ولم يكشف نادي الوحدة في البيان الذي أصدره أول أمس عن السبب وراء إقالة مدربه الأوروغوياني، مكتفيًا بإعلان رحيله وتعيين عيسى المحياني للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

تصريح مثير من كارينيو يؤدي لإقالته:

وكان المدرب الأوروغوياني قد أثار حالة من الجدل بسبب تصريحه بعد مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بهزيمة فريقه بهدف دون رد.

وصرح المدرب الأوروغوياني بعد مباراة النصر ضد الوحدة قائلًا: “أنا سبق أن دربت النصر.. حكم المباراة يمنح الفاول للنصر من (قلبه) عكس الوحدة.. ولم يحترم لاعبي الوحدة.. يتحدث معهم ولا يتحدث مع لاعبي النصر”.





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