تغريدة تُذكّر النصر بخطأ تحكيمي مثير ضد الهلال بالدور الأول

المواطن - محمد سمعه

اعترض نادي النصر- مؤخرًا- على القرارات التحكيمية للحكم الفرنسي بينوا باستيان الذي أدار ديربي الرياض الأخير ضد الهلال الذي انتهى بفوز الأزرق برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم النصر بيانًا اعتراضيًّا بالأمس إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، طالب فيه بإعفاء الإسباني فيرناندو تريساكو من رئاسة لجنة الحُكام أو عقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على إقالة تريساكو.

وأبدى فهد الروقي الناقد الحصري لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية انزعاجه من بيان النصر حيث كتب تغريدة عبر “تويتر” قائلًا: “في لقاء الدور الأول تواجد 12 لاعبًا من النصر والكرة في محيط اللعب وهو خطأ يستوجب إلغاء هدف حمدالله، ولم يتم العودة إلى الـVAR ولم يُصدر الهلال بيان (ضجيج) بل أكمل مسيرته وحقق اللقب الآسيوي السابع”.

حمدالله سجل ثنائية النصر في الدور الأول:

وكان وقتها حمدالله سجل هدفي النصر ضد الهلال في اللقاء الذي أُقيم يوم 27 أكتوبر الماضي على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، قبل أن يثأر الهلال ويُحقق الفوز برباعية في لقاء الدور الثاني في الديربي.

خطأ قد يُهدي لقب الدوري لـ النصر:

وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عدنان جستنيه: “يجب على لاعبي الهلال ألا يعتقدوا أنهم حسموا اللقب، بل يجب أن يتذكروا ما حدث في الموسم الماضي، حيث كان الفارق 8 نقاط لصالح الهلال، في النهاية تُوج النصر باللقب”.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن نادي الهلال المتصدر.



