تغريدة غريبة بمناسبة اقتراب الهلال من لقب الدوري

المواطن - محمد سمعه

وجّه فلاح القحطاني، الإعلامي والناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية، تغريدة غريبة للجماهير وذلك بمناسبة اقتراب الهلال من الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الأربعاء: “النصر بطل الدوري الاستثنائي وهو بطل أول دوري بمسمى الأمير محمد بن سلمان، أقوى وأعظم دوري مر بتاريخ الكرة السعودية”.

وواصل القحطاني قائلًا: “مهما كان الفريق الذي سيُحقق اللقب لكنه بلا شك، سيبقى خلف النصر سواء في الأولوية أو في حتى عدد بطولات الدوري، النصر لا يزال أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للدوري برصيد 17 دوري”.

الزعيم في صدارة الدوري:

ويتصدر بطل آسيا 2019 حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 63 نقطة، وبفارق ست نقاط عن نادي النصر.

وفي سياق آخر، أعلن أزرق العاصمة أمس الثلاثاء عن رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على توديع كارلوس إدواردو بعد مباراة أمس ضد الفيصلي، حيث حملوا اللاعب البرازيلي والتقطوا الصور التذكارية معه.

الهلاليون يُودعون كارلوس إدواردو:

ونشر حساب أزرق العاصمة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البرازيلي بصحبة لاعبي الفريق الأول والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، بجانب احتفالية له مع اللاعبين.

وظهر كارلوس إدواردو وهو يحمل قميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مكتوب عليها باللغة الإنجليزية: “شكرًا سوبر إدواردو”.





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