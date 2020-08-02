تغريدة مثيرة تتحدث عن فوز النصر على الهلال بالتحكيم

المواطن - محمد سمعه

تستعد الجماهير السعودية لعودة إثارة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بلقاء الهلال والنصر يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.

وكتب فهد الروقي الناقد الحصري لقناة 24 الرياضية تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه في “تويتر” قبل الديربي قائلًا: “عادة الهلال لا يخسر من النصر إلا بأخطاء التحكيم كما حدث في آخر مباراتين”.

العالمي يحسم ديربي الهلال والنصر لمصلحته في آخر مباراتين

وكان النصر فاز على الهلال يوم 29 مارس 2019 بنتيجة 3/2 في الدوري موسم 2018/2019 وهي المباراة التي حسمت اللقب لمصلحة أصفر العاصمة، كما فاز النصر على الهلال في لقاء الدور الأول من دوري 2019/2020 بنتيجة 2/1 يوم 27 أكتوبر الماضي في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل ديربي الهلال والنصر، تحدثت تقارير صحافية عن ارتكاب النصر لمخالفة جسيمة تتعلق بـ تسجيله للاعب البرازيلي مايكون في نظام الـ TMS، حيث قيل إن العالمي تمت مجاملته.

العالمي لم يتعرض للمجاملة قبل ديربي الهلال والنصر

وعلى الفور رد القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش على هذا الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “اللاعب المُعار يُسجل إعارة فإذا اتفق الناديان على انتقاله، تتغير صفته إلى انتقال وليس تسجيلًا جديدًا، نظام tms لا يقبل التسجيل الجديد خارج فترتي التسجيل وهذا بالنسبة لـ مايكون”.

وأضاف الدويش: “لو كان لـ النصر استثناء في نظام TMS لسجل اللاعبين المنتقلين إليه مثل عبدالفتاح عسيري، امسحوا دموعكم فلا استثناء ولا دعم ملياري”.



