تغريم النصر 13 مليون ريال .. والسبب !

المواطن - محمد سمعه

في ظل سعي الفريق الكروي الأول بنادي النصر، للوصول إلى مرحلة كبيرة من الاستقرار وذلك من أجل المنافسة على دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكافة الألقاب، أصبح العالمي مُهددًا بالحرمان من فترتي تسجيل بالفترة الأخيرة.

ميها رفع قضية على النصر إلى الفيفا

وتعود القصة إلى أن اللاعب الألباني ألبان ميها، كان لعب من قبل لنادي النصر ورفع قضية على العالمي بسبب عدم حصوله على مستحقات مالية متأخرة بالنسبة له، وبعد أن رفع القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ربحها وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

وخلال الفترة المقبلة، سيكون النصر مُطالبًا بدفع 3 ملايين يورو كتعويض مالي للاعب ميها أي ما يصل إلى 13 مليون ريال، وإذا لم يلتزم النصر بالقرار، فسيُحرم من فترتي تسجيل وعدم قيد لاعبين جدد.

وكان ألير حليلي وكيل أعمال ألبان ميها قال في تصريحات لـ صحيفة “الرياض” إن النصر لم يهتم على الإطلاق بحل الأزمة مع موكله وتجاهله بالفترة الماضية.

تفاصيل عقد ميها مع النصر

يذكر أن عقد ألبان ميها مع النصر، كان ينص على حصوله على 3.4 مليون يورو من النصر بواقع مليون و 800 ألف يورو في الموسم الأول، ومليون و 600 ألف يورو بالموسم الثاني، وتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال فترة رئاسة الأمير فيصل بن تركي للعالمي.

ويلعب ميها حاليًا مع نادي إلفرسبرج الألماني، كما سبق له اللعب في صفوف عدة أندية مثل ” قونيا سبور التركي، الفيصلي الأردني، بادربورن الألماني”.



