تفاصيل اجتماع السومة مع إدارة الأهلي وماذا قال للرحيل ؟

المواطن - محمد سمعه

طلب السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي، الرحيل عن الراقي وذلك لخوض تجربة احترافية جديدة في نادٍ آخر.

وكشف برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC تفاصيل اجتماع المهاجم السوري مع إدارة الأهلي حيث قال للإدارة الأهلاوية بأنه يرغب في الرحيل رغم تبقي 3 أشهر على دخوله للفترة الحرة.

وأضاف المهاجم السوري لإدارة الأهلي: ” خلوني أرحل بدون مشاكل”.

النصر ينتظر رحيل السومة لضمه:

وإذا رحل المهاجم السوري عن الأهلي، فستكون هذه هي الفرصة الذهبية لنادي النصر، للتحرك وإقناع اللاعب السوري بالانضمام لبطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/ 2019.

المهاجم السوري الورقة الرابحة لـ الراقي:

ويُعد المهاجم السوري، الورقة الرابحة للأهلي بالفترة الحالية، حيث سجل 18 هدفًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وفي وقت سابق، سخر فيصل زيد، المتحدث الرسمي باسم الأهلي، من تحليل حكم سابق للقطة تدخل أحد مدافعي نادي الهلال على قدم المهاجم السوري، خلال لقاء الفريقين بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب زيد عبر حسابه في “تويتر” : “حكم سابق يُحلل لقطة، تدخل مدافع نادي الهلال على قدم الكابتن، عمر السومة، المدافع قفز على الأرض وليس على قدم اللاعب عمر السومة، معلش حقك علينا يا أرض”.

وكان المهاجم السوري، تألق ضد الهلال، حيث سجل الهدف الأول لـ الأهلي بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، كما ساهم في الهدف الثاني الذي سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري بالدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.





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