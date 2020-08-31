تفاصيل عرض النصر لضم مسعود أوزيل

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر قرر الدخول بكل قوته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يُفكر العالمي في ضم صفقة من العيار الثقيل لصفوفه، وهي التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي.

النصر يُقرر إنقاذ أوزيل من أرسنال

ويُعاني أوزيل بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع الجانرز، حيث لم يشارك في مباراة ليفربول في بطولة الدرع الإنجليزي التي أُقيمت أول أمس السبت.

وسيقدم العالمي 20 مليون دولار لـ أوزيل لإقناعه بالقدوم إلى أصفر العاصمة، والحصول عليها بالموسم الواحد وفقًا لـ صحيفة fanatik.

أوزيل بطل مونديال 2014

وإذا نجح العالمي في ضم أوزيل، والقدوم به لـ الدوري السعودي فستكون صفقة من العيار الثقيل، كون أوزيل واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم بالعالم وسبق له اللعب مع ريال مدريد الإسباني، وتُوج أيضًا بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 2014.

وكان أوزيل صاحب الأصول التركية، رفض تمثيل منتخب تركيا ولعب مع الفئات السنية للمنتخب الألماني وصولًا للمنتخب الأول.

وفي سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، وهو يُلقي بقصيدة ساخرة من النصر، وذلك بعد خسارته للقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمصلحة فريق الهلال بالفترة الأخيرة.

وتحدث جستنيه خلال برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية في قصيدته عن النصر قائلًا بأن العالمي خسر برباعية، من الهلال الثابت القوي صاحب الأداء الممتع وأشار إلى أن الهلال فاز بلقب الدوري الاستثنائي الحقيقي متجاهلًا إنجاز العالمي، في الموسم قبل الماضي، كما أضاف كلمات أخرى أثارت غضب الجمهور النصراوي وباقي الجماهير الرياضية.

وعلّق الناقد الرياضي إبراهيم بن ناهض على كلمات عدنان جستنيه قائلًا: “هذا يعني أن بطولة النصر غير حقيقية، هل تسكت إدارة العالمي على كلام جستنيه؟”.







شارك الخبر