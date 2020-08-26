تفاصيل عرض الهلال لضم ماريو غوتزه

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الهلال أنظاره على التعاقد مع اللاعب الألماني ماريو غوتزه نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينضم غوتزه لأي ناد حاليًا، وذلك بعدما فسخ عقده بالتراضي مع نادي بوروسيا دورتموند مؤخرًا.

7 ملايين لـ ماريو غوتزه للانضمام لـ الهلال

ووفقًا لما ذكره موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي فإن الهلال مهتم بضم غوتزه مع دفع 7 ملايين يورو له كراتب سنوي لمدة ثلاث سنوات.

وفي حال رحل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو عن فريق الهلال، فإن غوتزه سيكون بديله.

وكان غوتزه فاز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث سجل هدف الفوز بالبطولة في شباك المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب الماراكانا في البرازيل.

وفي سياق آخر، أعلن نادي الهلال أمس الثلاثاء، عن رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.

الهلال يوافق على رحيل كارلوس إدواردو

وأوضح الهلال في بيان رسمي أن مجلس الإدارة وافق على إنهاء عقد كارلوس إدواردو رسميًّا، والذي تبقى فيه ما يُقارب من 15 يومًا تتضمن بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفريق لن يستفيد من خدمات كارلوس إدواردو في الجولات المتبقية، بعد أن اتضحت حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوعين، ولمنحه فرصة لتحديد وجهته الجديدة.

ومن جانبه، قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للاعب البرازيلي على ما قدمه خلال فترة تمثيله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والتي امتدت لأكثر من 5 أعوام ساهم خلالها بتحقيق 7 ألقاب، متمنيًا له دوام التوفيق في مسيرته المقبلة.

من ناحية أخرى، سبق للاعب ماريو غوتزه اللعب في صفوف بايرن ميونخ خلال الفترة من 2013 حتى 2016 قبل الانتقال لـ بوروسيا دورتموند.





شارك الخبر