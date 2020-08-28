تفاصيل عقد تياغو سيلفا مع تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

انضم المدافع البرازيلي تياغو سيلفا إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًّا اليوم الجمعة، وذلك كصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي عبر الإنترنت أن سيلفا قرر خوض تجربة جديدة في دوري جديد، بعد التألق مدة 8 سنوات مع باريس سان جيرمان.

وأفاد موقع تشيلسي أن سيلفا سيلعب مع البلوز لمدة موسم واحد مع وجود خيار يسمح له بتمديد عقده لمدة موسم إضافي بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

تياغو سيلفا يخسر نهائي دوري الأبطال مع باريس: وكان سيلفا، صاحب الـ35 عامًا، لعب مع نادي باريس سان جيرمان، نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد الماضي ضد بايرن ميونخ الألماني، حيث فاز البايرن بالبطولة بهدف دون رد سجله الفرنسي كينجسلي كومان. وعلّق تياغو سيلفا بعد انضمامه لنادي تشيلسي قائلًا: “أنا سعيد للغاية بالالتحاق لأكون جزءًا من مجموعة المدرب فرانك لامبارد وأتطلع لرؤية جماهير تشيلسي، أراكم قريبًا”. وفي وقت سابق، صرّح تياغو سيلفا قبل نهائي كأس فرنسا أنه لم يفكر على الإطلاق في مغادرة باريس سان جيرمان لكنه اختار الوقت المناسب حفاظًا على إنجازاته مع النادي الباريسي. إنجازات سيلفا مع باريس: وحقق المدافع البرازيلي العديد من الإنجازات مع باريس سان جيرمان مثل الفوز بالدوري الفرنسي في سبع مواسم متتالية وتحقيق لقب كأس فرنسا في خمس مناسبات، بالإضافة لتحقيق كأس الرابطة الفرنسية للمحترفين في ست مناسبات. وفاز تياغو سيلفا بلقبين مع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم وهما كأس العالم للقارات بعام 2013، وكأس كوبا أمريكا في عام 2019.







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