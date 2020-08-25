تفاصيل مؤتمر الصحة غدًا لكشف جديد كورونا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأربعاء المقرر إقامته عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر متحدث وزارة الصحة، محمد عبدالعالي، عن الوضع العالمي ومستجدات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما يكشف العبدالعالي عن إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات التي تم إجراؤها للكشف عن كورونا في السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (1114) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (309768) حالة، من بينها (22114) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1639) حالة حرجة، كما سُجلت (1044) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (283932) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة:

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1114) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %، فيما بلغ عدد الوفيات (3722) حالة بإضافة (31) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه أُجري (58707) فحوصات مخبرية جديدة. ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.





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