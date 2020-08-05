تفجير بيروت يسجل هزة أرضية بقوة 3.3 درجة ريختر

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند أن أجهزة الرصد الزلزالية سجلت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة بمقياس ريختر، وبعمق صفر (يعني فوق سطح الأرض)، عند الساعة 06:08 من مساء يوم أمس، وذلك في بيروت.

وقال المسند في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر إن هذا العمق والوقت يتزامن مع انفجار بيروت الهائل، والذي تسبب بـ هزة أرضية رُصدت في الدول المجاورة.

وسقط 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح على الأقلّ، أمس الثلاثاء، في الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت، وتسبّب أيضاً بموجة ذعر بين السكّان، وبدمار في كل أنحاء العاصمة دفع السلطات إلى إعلانها “مدينة منكوبة”.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، ومدير الأمن العام اللبناني: إن مادة نترات الأمونيوم هي سبب الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وأضاف عون في تصريحات نشرها حساب الرئاسة على تويتر: أنه “من غير المقبول” أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طنًّا موجودة منذ 6 سنوات في مستودع من دون إجراءات وقائية، وتوعد “بإنزال أشد العقوبات” بالمسؤولين عن ذلك. طوارئ في بيروت: وأضاف عون أنه يجب إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين بعد الانفجار، ودعا إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء. من جهة أخرى قال مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم: إن 2700 طن من مادة الأمونيوم هي ما انفجر داخل مرفأ بيروت، وذكر أنها كانت في طريقها إلى إفريقيا. ونترات الأمونيوم مادة كيميائية شائعة الاستخدام في الأسمدة الزراعية، وهي عبارة عن مركب خطر، يمكن أن يكون شديد الانفجار، وفق ما نقل موقع “لايف ساينس”. وهزت انفجارات ضخمة مرفأ بيروت، الثلاثاء؛ مما أدى إلى دمار جزء كبير من الميناء وتدمير مبانٍ وتهشيم نوافذ وأبواب، مع تصاعد سحابة على شكل فطر عملاقة فوق العاصمة.



