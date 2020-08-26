تقدم مخيف في مشروع إيلون موسك الجديد

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تكتم إيلون موسك طويلًا على مشروعه الجديد نيورلينك Neuralink لشرائح زرع الدماغ، ولكن من المقرر أن يكشف الملياردير عن مشروع الخلايا العصبية في 28 أغسطس.

وسيكون كشف النقاب حدثًا رئيسيًا منتظرًا للشركة، ولكن أخبر الموظفين أن الشركة تعاني من نزاع داخلي وأن بطء وتيرة العلم لا يمكنها مواكبة الجداول الزمنية التي يطلبها موسك.

وقالوا إن علماء الشركة قد مُنحوا أسابيع لإكمال مشاريع معينة، مع العلم أن البحث يحتاج إلى وقت أطول لإكماله وهو ما خلق قدرًا هائلًا من الضغط بين العاملين.

اختبار مشروع نيورلينك على القرود:

وقالت مصادر من داخل الشركة لصحيفة ديلي ميل البريطانية إن ابتكار نيورلينك تم اختباره على القرود، وهو تقدم مخيف؛ لأن النظام يشكل خطرًا على الحيوانات، ويُقال إن العرض المقبل سيكون لقرد يحرك المؤشر على شاشة الكمبيوتر بعقله.

ما هو مشروع نيورلينك من قِبل إيلون موسك؟

وتعمل شركة نيورلينك Neuralink التي تأسست عام 2016 على تصميم خيوط مرنة أرق عشر مرات من شعرة الإنسان؛ بهدف علاج إصابات الدماغ والصدمات، وفي الخطوات اللاحقة، يهدف المشروع إلى تحقيق التعايش بين البشر والذكاء الاصطناعي والذي يظن ماسك أنه يمكن أن يحدث في غضون 25 عامًا فقط.

وفي يوليو، قال موسك: سيكون من الرائع استخدام نيورلينك لشيء مثل علاج الإدمان أو الاكتئاب.

وتظهر الأوراق العلمية أن الشركة اختبرت تقنيتها على الفئران والقرود، لكنها لم تفعل ذلك بعد مع البشر، وقال موظفون سابقون إنها تتطلع إلى الصين أو روسيا لإجراء دراسات بشرية، حيث يصعب المرور بالعملية التنظيمية الأمريكية.

وأفادت مصادر أن ماسك أخبر عددًا قليلًا من المقربين أن لديه نسخة جاهزة للتجارب البشرية في غضون عام.

ويتم زراعة الخيط في الدماغ عن طريق إزالة جزء صغير من الجمجمة، ويقوم روبوت صغير بتوصيل الأقطاب الكهربائية بمناطق معينة من الدماغ.

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