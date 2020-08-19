تقرير للجيش الأمريكي: كوريا الشمالية تمتلك 60 قنبلة نووية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ذكر تقرير عسكري أمريكي أن كوريا الشمالية تمتلك ما يصل إلى 60 قنبلة نووية و5000 طن من الأسلحة الكيماوية، مؤكدًا على أن البلاد لن تتخلى عن مخزونها وأنها تستخدمه كرادع للدول التي تسعى لتغيير النظام.

وفي التقرير الصادر عن الجيش الأمريكي والذي يحمل عنوان تكتيكات كوريا الشمالية، ذكر أن تقديرات الأسلحة النووية التي تمتلكها تتراوح بين 20-60 قنبلة، مع امتلاك القدرة على إنتاج 6 أجهزة جديدة كل عام.

وتشير التقديرات الأخرى إلى أنه يمكن الوصول إلى إنتاج عدد 100 قنبلة نووية بحلول نهاية عام 2020.

ووفقًا للتقرير فقد سعت البلاد للحصول على أسلحة نووية؛ لأن قادتها يعتقدون أن التهديد بشن هجوم نووي سيمنع الدول الأخرى من التفكير في تغيير النظام.

كوريا الشمالية تمتلك ثالث أكبر كمية من المواد الكيماوية:

ويتوقع الجيش الأمريكي أن النظام الكوري الشمالي يمتلك ثالث أكبر كمية من المواد الكيماوية على مستوى العالم، والتي تقدر بما يتراوح بين 2500 و 5000 طن، ويُعتقد أن الجيش الكوري الشمالي في حالة النزاع فمن المحتمل جدًا أن يستخدم قذائف مدفعية كيميائية لتدمير أعدائه.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن نظام كيم جونغ أون قد يكون قد يسعى لاستخدام الجمرة الخبيثة أو الجدري كسلاح بيولوجي، مشيرة إلى أنه إذا تم إلصاقه بصاروخ وإطلاقه في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، فإن كيلوغرام واحد فقط من الجمرة الخبيثة قد يقتل 50000 شخص.

ويضيف التقرير أيضًا أن نظام كيم جونغ أون طور قدراته في الحرب الإلكترونية، حيث يدير أكثر من 6000 متسلل وكثير منهم موجودون في الخارج، متابعًا: يمكن لكوريا الشمالية أن تنفذ أنشطة حربية حاسوبية من أراضيها الآمنة.

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