تقنية الباحة تنفذ برنامج تهيئة المتدربين المستجدين

المواطن - محمد المقصّي - الباحة

أقامت الكلية التقنية في الباحة برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول من العام 1442هـ، وذلك داخل الأقسام التدريبية على دفعات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصي بها؛ وذلك بهدف تعريف المتدربين على البيئة التدريبية بالكلية والتعرف على مرافق الكلية المختلفة والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة.

وأوضح عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي عبدالله خليف أن البرنامج يشتمل على عرض مرئي يبيّن أنظمة ولوائح الكلية وطرق التدرب الإلكتروني، وتفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالمتدرب ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلاله، وأيضًا اطلاع المتدربين على حقوقهم وواجباتهم بالإضافة لفتح قنوات التواصل المباشر مع المتدربين من خلال بريد الكلية وحساب تويتر والواتساب للرد على الاستفسارات.

وأضاف خليف أن المتدرب سوف يزود بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب وطرق استخدام التدرب الإلكتروني وإجراءاته المعتمدة.





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