تقني عسير يعلن عدد المقبولين والمقبولات الجدد

المواطن - عسير

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، عدد المقبولين والمقبولات الجدد بالكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير للفصل التدريبي الأول 1442، حيث بلغ عدد المقبولين والمقبولات حوالي 7500 متدرب ومتدربة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بنسب زيادة تتفاوت من 20 إلى 25% عن العام الماضي.

وانطلقت العملية التدريبية في الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية في منطقة عسير، والبالغ عددها 35 كلية ومعهد بداية من أمس الأحد، وسط احترازات وإجراءات قوية لحماية المتدربين والمتدربات والهيئة التدريبية والإدارية من انتشار فيروس كورونا.







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