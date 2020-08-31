تقويم التعليم تفتح باب التسجيل في اختبار ⁧القدرات العامة عبر قياس

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة⁩ (الفترة الأولى)، عبر الرابط⁩ (https://e-services.qiyas.sa).

وحددت هيئة تقويم التعليم مواعيد التسجيل في اختبار القدرات على النحو التالي:

ما هو اختبار القدرات العامة من قياس ؟

والمعروف أن اختبار القدرات العامة يعد مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث أُعدّ ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

ويهدف اختبار القدرات العامة إلى: ​ قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس: القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.







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