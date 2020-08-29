تلاعب في أسعار الحاسبات الآلية مع بدء العام الدراسي

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أعلنت وزارة التعليم مؤخرًا عن استمرارية العملية التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات وفق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، ومع اقتراب بدء العام الدراسي تفاجأ عدد من المواطنين والمقيمين بارتفاع أسعار الحواسب في سوق الكمبيوتر.

وفي جولة ميدانية قامت بها “المواطن” في سوق الكمبيوتر بالرياض، رصدت ارتفاعًا جزئيًا في أسعار الحواسب والأجهزة الإلكترونية.

ورصدت “المواطن” شكاوى عددٍ من أولياء الأمور وذكر أحدهم أن عديدًا من المحلات المعروفة استغلت حاجة الناس في ظل هذه الأزمة وقامت برفع الأسعار نتيجةً للطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية.

وقال سيف المطيري أحد الباحثين عن حاسب آلي: “إن معارض الأجهزة الإلكترونية الكبرى يعيبها المبالغة في سعر الجهاز، أما أسواق الكمبيوتر تعتبر أسعارها مناسبة وممكنة نوعًا ما، لكن هناك عمالة وافدة تسيطر عليها ومنهم محترفو نصب، ويقوم ببيع جهاز مستعمل كجديد أو بيع موديل مختلف تمامًا عن المعروض”.

ومن جهته قال أحد البائعين في محلات الكمبيوتر: “إن ارتفاع الأسعار كان نتيجة لقلة أجهزة الكمبيوتر في الأسواق وتأخر الشركات في توفيرها”.

وعن ارتفاع الأسعار امتنع أصحاب المحلات التجارية عن التبرير، مستغلين حالة الطلب المتزايد في ظل هذه الأزمة.

كما نفذت وزارة التجارة بالتعاون مع شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل مؤخرًا، جولات رقابية على أسواق الكمبيوترات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص، وأكدت الوزارة أنها أجرت العقوبات على المحلات المخالفة واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.







شارك الخبر