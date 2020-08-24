تمديد حظر التجول في الأردن وعزل مدينة سحاب

ويبلغ عدد حالات كورونا في الأردن أقل من 2000 توفى منهم 11 فقط وكانت من بين أوائل البلاد التي أعادت الحياة لطبيعتها بعد انحسار الإصابات لكن الموجة الثانية أجبرت الحكومة على تمديد الحظر.

وكان وزير الإعلام الأردني أعلن يوم السبت الماضي أنه سيتم تمديد ساعات حظر التجول اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل لتكون على النحو التالي: يبدأ الحظر الساعة العاشرة مساءً للمنشآت، والساعة الحادية عشرة للمواطنين، وحتى الساعة السادسة صباحًا”.

وقال الوزير اليوم : في ضوء ارتفاع حالات الإصابة المسجلة في مدينة سحاب، وبتوصية من وزير الصحة، سيتم عزل مدينة سحاب عن باقي مناطق المملكة اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا من يوم غد الثلاثاء 25 أغسطس 2020، إلى حين استقرار الحالة الوبائية في المدينة.

وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحلية، دعت وزارة الصحة الأردنية الجميع للالتزام بأمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من (20) شخصًا، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).