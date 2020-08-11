تناول أربعة أكواب من القهوة يومياً قد يعرضك لهذه الأمراض

المواطن - متابعة

حذر أطباء ومختصون من خطورة الإكثار في شرب القهوة بكميات كبيرة يومياً ما قد يؤدي إلى الإسهال، كما أن مادة الكافيين تزيد من حموضة المعدة التي تؤدي لدى البعض إلى النتيجة ذاتها.

وذكر أطباء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الألمانية أنه لا يجب تناول أكثر من 400 ملليغرامات من مادة الكافيين يومياً.

وتعادل الكمية المذكورة أربعة أكواب من القهوة الإيطالية أو ستة أكواب من القهوة العربية، وإلا قد يتعرض الجسم للعديد من الأعراض غير الحميدة.

ويشير موقع “غرازيا ماغازين” الألماني إلى أن الإفراط في تناول القهوة، قد يتسبب في الإسهال. والسبب يعود إلى غاسترين.

والغاسترين هو هرمون ببتيدي يحفز إفراز العصارة الهضمية (حمض الهيدروكلوريك) في خلايا المعدة الجدارية وبالتالي هو يحفز حركية المعدة.

ومادة الكافيين تزيد من إفرازات هذا الهرمون، وبشكل تلقائي تزيد في ذات الوقت من حركية المعدة.



