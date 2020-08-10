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تنبيه من أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة
تستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً

تنبيه من أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة

2020/08/10
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تنبيه من أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة
المواطن - الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم ، مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها .

بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة – لا قدر الله -.

وكانت  الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية للمملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال و شرق و وسط المملكة.




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