تنبيه من أمطار رعدية ورياح نشطة على عددٍ من محافظات منطقة مكة

المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم , من أمطار رعدية، ونشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات بحرة، والكامل ، والقنفذة، والليث، والعرضيات والأجزاء الساحلية .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الــ 9 مساءً .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .



