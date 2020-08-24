تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المواطن - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – اليوم, تضمنت رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ) ، ورياح سطحية نشطة على مناطق ( الشرقية، القصيم ، حائل ، الرياض، نجران ، مكة المكرمة ،جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.





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