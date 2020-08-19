تنفيذ عدد من الدبلومات ما بعد البكالوريوس في جامعة الشمالية

المواطن - الشمالية

​ترأس رئيس جامعة الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري صباح يوم أمس الثلاثاء، اجتماع اللجنة الدائمة العليا للدبلومات، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، حيث عرض عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور معن بن محمد المدني، برامج الدبلومات التي تقدمها العمادة والمفعلة بمقر الجامعة في مدينة عرعر، ونسبة الملتحقين فيها والمتخرجين منها، وأحدث التخصصات المطلوبة في سوق العمل، واحتياجات المجتمع المحلي في توفير هذه البرامج.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس جامعة الشمالية بتنفيذ برامج الدبلوم ما بعد البكالوريوس في تخصصي الموارد البشرية والأمن السيبراني بفرع الجامعة في محافظة رفحاء، وتطوير وتجهيز البنية التقنية والكادر المتخصص لتدريسها، ودراسة البرامج الحالية ومدى الاحتياج لها والتركيز على جودة المقررات وطرق التدريس ضمن أفضل الممارسات بما يضمن تميز خريجي برامج الدبلومات واستفادتهم منها.​





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