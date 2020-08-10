توضيح من النيابة بشأن عقوبة مُبارحة السيارة مكان الحادث

المواطن - الرياض

قالت النيابة العامة: إنه يُحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث أو عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان.

وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، على أن التورط في هذه الممارسات أو السلوكيات، يضع الشخص تحت طائلة المُساءلة الجزائية، مؤكدةً أنه على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث.

ولفتت النيابة إلى أن من لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بهما معًا.



