توطين المهن الهندسية يوفر فرص عمل بحد أدنى للراتب 7 آلاف ريال

المواطن - الرياض

سلطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوء على قرار توطين المهن الهندسية.

وقالت الموارد البشرية في تغريدة لها عبر تويتر: إن القرار يوفر وظائف لجميع المهندسين الباحثين عن عمل، وكذلك استيعاب خريجي التخصصات الهندسية سنويًّا عبر زيادة نسبة التوطين تدريجيًّا.

كما أن قرار توطين المهن الهندسية سيوفر فرصًا وظيفية في مختلف المناطق الإدارية في المملكة، ولا يقل الحد الأدنى للأجور هن 7 آلاف ريال لاحتساب نسبة التوطين.

ولفتت إلى أن قرار التوطين يطبق على جميع القطاعات ومن أهم القطاعات المستهدفة قطاع الاستشارات الهندسية والمعمارية وقطاع الطاقة والقطاع الصناعي وقطاع التشييد والبناء.





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