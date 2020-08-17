توطين 9 أنشطة جديدة بداية من الخميس المقبل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية بدء التوطين في منافذ بيع الجملة والتجزئة، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الاثنين، من ضمن منافذ الجملة والتجزئة التي ستدخل في مرحلة التوطين، الهدايا والكماليات ومواد التنظيف، وألعاب الأطفال، والقهوة والشاي والخضار والفواكه، وأيضًا الكتب والأدوات القرطاسية وخدمات الطالب.

وفي وقت سابق، أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري (2020) إلى 20.37 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ20.21 في المائة من الربع نفسه من 2019، و18.61 في المائة في 2018، و16.46 في المائة في 2017، و16.79 في المائة في 2016، و17.14 في المائة في 2015، و15.63 في المائة في 2014.

وكانت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أعلى الأنشطة الاقتصادية تحقيقًا للتوطين الوظيفي بمعدل 83.01 في المائة من العاملين في القطاع، تلتها أنشطة المنظمات الدولية 70.71 في المائة، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 61.95 في المائة، فالتعليم بمعدل 52.86 في المائة، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 48.81 في المائة.





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