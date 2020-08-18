توقعات الأرصاد حول حالة الطقس غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غدًا أن تتهيأ الفرصة بمشيئة الله تعالى لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حالة الطقس غدًا

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فسوف تسجل كل من الأحساء وحفر الباطن أعلى درجات الحرارة التي تصل إلى 44 مئوية في حين تسجل كل مكة المكرمة والدمام 43 درجة بينما تكون درجة الحرارة في المدينة المنورة 42 وفي الرياض 41 .

أما عن أدنى درجة حرارة فمن المتوقع أن تكون في الباحة والقريات حيث تسجلان 22 و20 على التوالي.





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