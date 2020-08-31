توقعات الأرصاد حول درجات الحرارة غدًا

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، غدًا، على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.