ثلاثي هلالي ونجم الاتحاد يتنافسون على التشكيلة المثالية لـ أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يتنافس الثلاثي ياسر الشهراني وعلي البليهي ومحمد البريك لاعبو الفريق الكروي الأول بـ الهلال وزياد الصحفي نجم الاتحاد على الدخول إلى التشكيلة المثالية لبطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي تُوج الزعيم الأزرق بلقبها.

ويدخل في المنافسة، اللاعب زياد الصحفي نجم الاتحاد، الذي شارك مع العميد في دوري أبطال آسيا نسخة 2019، حيث ودع العميد البطولة من دور الثمانية أمام نادي الهلال.

ونشر الموقع الرسمي لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الإنترنت المدافعين المرشحين للدخول إلى التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال آسيا نسخة 2019، مع عرض أرقامهم في البطولة.

أرقام نجم الاتحاد ومدافعين الهلال الـ3

ونجح زياد الصحفي في تشتيت الكرة في 32 مناسبة مع استرداد الكرة في 30 مناسبة، ونجح في إحراز 3 أهداف.

أما اللاعب ياسر الشهراني فلمس الكرة 901 مرة، ومرر 255 تمريرة ناجحة بملعب المنافس ونجح في استرداد الكرة في 85 مناسبة.

وتمكن المدافع علي البليهي من تمرير 608 تمريرات ناجحة، كما بلغت نسبة دقة التمرير لديه 89.6% ونجح في تسجيل هدفين للفريق الهلالي في البطولة الآسيوية.

أما محمد البريك، فمرر تمريرتين حاسمتين وحقق 92% كنسبة تدخلات ناجحة وأرسل 36 تمريرة عرضية من اللعب المفتوح.

الهلال يفوز باللقب بعد غياب

جدير بالذكر أن نادي الهلال كان فاز بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين بالدور النهائي.

وشارك الهلال بـ كأس العالم للأندية 2019 في قطر، حيث احتل المركز الرابع في البطولة.





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