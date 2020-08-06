جازان الآن .. أمطار متفرقة ولوحة جمالية للطبيعة

المواطن - جازان

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من منطقة جازان شملت محافظات صبيا والريث والعارضة وفيفا والداير بني مالك والعيدابي والأحد المسارحة وصامطة والطوال.

ورسمت الأمطار لوحة جمالية للطبيعة في جازان ودفعت بعض الأهالي للخروج والاستمتاع بالأمطار والطقس.

ونشرت وكالة “واس” لقطات لأمطار جازان والمناطق الطبيعية التي انعكست عليها الحالة الجوية وأظهرتها بشكل بديع.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق(حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر متوسط الموج.



