جازان تسجل 56 حالة كورونا جديدة وتعافي 67

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 7 إصابات، والعيدابي 12 إصابة، وفيفاء 10 إصابات، وأبو عريش 8 إصابات، والطوال 5 إصابات، وصامطة 4 إصابات، وبيش إصابتين، وصبيا إصابتين، والدائر إصابتين، وفرسان إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من أحد المسارحة، والعارضة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 67 حالة شفاء.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6035 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4549 حالة، وبلغ عدد الوفيات 66 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1420 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1258 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 280093 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 242053 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2949 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 35091 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2017 حالة.



