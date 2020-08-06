جازان تسجل 88 حالة كورونا جديدة وتعافي 120

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 88 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 20 إصابة، وبيش 27 إصابة، والعيدابي 14 إصابة، وصبيا 7 إصابات، وأحد المسارحة 7 إصابات، وأبو عريش 4 إصابات، وفيفاء 3 إصابات، وصامطة إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدائر، والعارضة، والريث، وضمد، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 120 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتين وفاة في كل من صبيا، وأبو عريش.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6339 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4747 حالة، وبلغ عدد الوفيات 69 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1523 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 284226 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 247089 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3055 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 34082 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1992 حالة.



