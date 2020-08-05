جازان تسجل 97 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة 1557

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 53 إصابة، وصبيا 11 إصابة، وأبو عريش 9 إصابات، وصامطة 8 إصابات، وأحد المسارحة 5 إصابات، والعيدابي 5 إصابات، وبيش إصابتين، والموسم إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الدرب، والطوال، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 13 حالة شفاء.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6251 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4627 حالة، وبلغ عدد الوفيات 67 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1557 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 282824 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 245314 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3020 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 34490 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1991 حالة.



