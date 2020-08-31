جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحصل على اعتماد أكاديمي

المواطن - الرياض

حصلت كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الأمريكية لاعتماد برامج التقنية والهندسة (ABET) لبرنامج بكالوريوس الأمن السيبراني والتحري الرقمي.

ويعد هذا الاعتماد الأكاديمي أول اعتماد يمنح لبرنامج في الأمن السيبراني على مستوى المملكة والشرق الأوسط، ضمن ١٧ برنامجا تم اعتمادها في أمريكا منذ أن أعدت المعايير للتخصص من منظمة ABET العالمية.

وبارك رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش لإدارة الكلية ومنسوبيها وطلابها هذا الإنجاز الذي يضاف إلى مجموعة إنجازات حققتها الكلية لتطوير القدرات المحلية والموارد البشرية لتوطين التقنيات الأمنية في المملكة والتميز في تخريج كفاءات مؤهلة لسوق العمل، إضافة إلى التميز في المشاريع البحثية وبراءات الاختراع وكذلك المساهمة الفعالة في الخدمة المجتمعية في مجال الأمن السيبراني.

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