جامعة الملك خالد تعلن مواعيد معالجة الجداول والحركات الأكاديمية

المواطن - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواعيد وآليات معالجة الجداول الدراسية (الحذف والإضافة والزائر) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ لجميع طلابها وطالباتها والزائرين، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الدخول على أكاديميا وخدمة تواصل مع الكليات.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد المحسن القرني على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بالمواعيد المعلنة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة على أكاديميا، مشيرًا إلى أن العمادة استحدثت خدمة “طلب حذف وإضافة مقرر” للحذف والإضافة لهذا الفصل، وذلك لمعالجة الحالات الخاصة من الطلبة مثل الخريجين والمتعثرين أو من لم يكتمل نصابه في الجدول الدراسي.

وسيبدأ بث الجداول الدراسية للطلاب والطالبات يوم الاثنين الموافق لـ 27 ذي الحجة، فيما سيكون الحذف والإضافة عن طريق البوابة الإلكترونية (خدمة الحذف والإضافة) ويشمل الزائر بين المقرات (الزائر الداخلي) وذلك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق لـ 28 ذي الحجة وحتى 4 محرم القادم كما سيتاح الحذف والإضافة للخريجين من خلال أكاديميا يوم 28 ذي الحجة وحتى 29 من الشهر نفسه.

وسيكون الحذف والإضافة لدفعة 38 وما قبل من خلال أكاديميا خلال الفترة 29_30 ذي الحجة وسيتاح الحذف والإضافة لجميع الطلبة من خلال أكاديميا في الفترة من30 ذي الحجة وحتى 4 محرم فيما سيتاح الحذف والإضافة عن طريق خدمة تواصل خلال الفترة 4 – 7 محرم، وسيتاح للزائر الخارجي (من جامعة الملك خالد إلى جامعة أخرى) في الفترة من 20 ذي الحجة وحتى 10 محرم، ويتاح للزائر الخارجي (من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد) التسجيل خلال الفترة 20 ذي الحجة إلى 15 محرم، كذلك سيكون التأجيل متاحًا في الفترة من 20 ذي الحجة إلى 17 محرم، وإعادة القيد خلال الفترة من 20 ذي الحجة وحتى 17 محرم.



