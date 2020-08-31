جامعة حائل : 30 دقيقة بين كل محاضرة نظرية وعملية

المواطن - واس

عملت جامعة حائل خلال الفترة الماضية بإشراف من رئيسها الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم على مجموعة من الخيارات والخطط على المنصات التعليمية الإلكترونية.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري أنه تم إبلاغ أعضاء هيئة التدريس أن تكون المحاضرات الأسبوع الجاري عن بُعد مع الحرص على تعريف الطلبة بالجوانب المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجامعة لسلامة الطلبة , مشيراً إلى جاهزية مباني الكليات والقاعات الدراسية لمن لديهم محاضرات عملية لتكون وفقًا للبرتوكولات الوقائية .

بلاك بورد جامعة حائل

وبين أن الوقت بين المحاضرات النظرية والعملية كافٍ لحضور الطالب للجامعة بحيث تكون 30 دقيقة بين كل محاضرة نظرية وعملية ,مشيراً إلى أن تجربة الجامعة من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني “البلاك بورد” كانت تجربة متميزة في الفصل الدراسي الثاني بعد صدور قرار تعليق الحضور للجامعات وتفعيل التعليم عن بُعد .

وأكد حرص جامعة حائل في تقييم الطلبة على تحقيق قدر من العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع طلبة الجامعة , بحيث ستقدم جميع الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًّا ويراعى في ذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.







شارك الخبر